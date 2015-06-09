В Генштабі кажуть, що у боях в Мар'їнці загинули 150 терористів

Про це з посиланням на радника начальника Генерального штабу Руслана Кавацюка повідомляє "5 канал".

"Наступного дня, коли була зачистка, ми знаємо по радіо перехватам, що в них 156 загиблих, поранених кілька сотень, в них забиті всі лікарні. Тобто, це була дуже суттєва поразка для них. Ми не можемо на 100% говорити, що ми знаємо їхній задум", - зазначив Кавацюк.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня в районі Мар'їнки близько 10 годин тривали запеклі бої. За словами медиків, поранено близько 30 бійців ЗСУ. Також повідомлялося про поранення 4 мирних жителів і про загибель одного з них.

За даними Генштабу, в напрямку Мар'їнки ворог кинув у бій проти українських військ більше десяти танків і до тисячі чоловік живої сили. Наступ підтримували самохідні гармати 2С1 "Гвоздика". На інших напрямках наступ на наші позиції також підтримувався вогнем з гармат і важких мінометів, які, до речі, згідно з Мінськими домовленостями повинні бути відведеними на 25 і більше кілометрів від лінії зіткнення.

Також стало відомо, що українська сторона змушена була використовувати важку артилерію для адекватної відповіді противнику.

Зазначимо, що заступник командира ДУК Валентин Манько на своїй сторінці в Facebook написав, що, згідно з розвідданими, бойовики зібрали багато озброєння біля Батурина, Мар'їнки, Пісок і Первомайського. І якщо бойовикам вдасться прорвати оборону, то в районі Піски – Карлівка - Авдіївка сформується новий котел.