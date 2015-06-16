Кремль хоче створити на Донбасі органи окупаційної влади на чолі з військовими РФ - Лисенко

В окупованих районах Донбасу російські куратори бойовиків планують створення адміністрацій на чолі з військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«За даними нашої розвідки, внаслідок непрофесіоналізму і жадібності ватажків бандформувань, що діють на сході України, їхні російські куратори планують створення нових органів окупаційної влади – військові адміністрації. Їх керівниками призначатимуться лише кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії, які контролюватимуть представників так званих «ДНР» і «ЛНР», і боротимуться з систематичним розкраданням гуманітарної допомоги», - наголосив Лисенко.