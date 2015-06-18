"Азов" перетворять на бригаду спецпризначення чисельністю до 2,5 тисяч бійців - командир
09:37, 18 червня 2015Війна
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Білецький зазначив, що зараз у "Азова" закритий штат і можливості набирати нових людей немає, але за його словами, бажаючих достатньо.
"Азов" хочуть розширити / Фото УНІАН
Командир полку Андрій Білецький повідомив, що реорганізація "Азова" дасть можливість збільшити чисельність бійців до 2,5 тисячі осіб.
Про це командир полку Андрій Білецький повідомив у Twitter.
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"Якщо все буде добре, то найближчим часом полк "Азов" буде перетворено на окрему бригаду спеціального призначення", - заявив він.
Білецький зазначив, що зараз у "Азові" закритий штат і можливості набирати нових людей немає, але за його словами, бажаючих достатньо.
Полк «Азов» буде реорганізовано в окрему бригаду спеціального призначення, - командир Азова Андрій Білецький. #Азовhttp://t.co/LwTXXmMIVg
— Полк Азов (@Polk_Azov) June 17, 2015
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