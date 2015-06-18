"Азов" перетворять на бригаду спецпризначення чисельністю до 2,5 тисяч бійців - командир

09:37, 18 червня 2015
Війна
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Білецький зазначив, що зараз у "Азова" закритий штат і можливості набирати нових людей немає, але за його словами, бажаючих достатньо.

Командир полку Андрій Білецький повідомив, що реорганізація "Азова" дасть можливість збільшити чисельність бійців до 2,5 тисячі осіб.

Про це командир полку Андрій Білецький повідомив у Twitter.

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"Якщо все буде добре, то найближчим часом полк "Азов" буде перетворено на окрему бригаду спеціального призначення", - заявив він.

Білецький зазначив, що зараз у "Азові" закритий штат і можливості набирати нових людей немає, але за його словами, бажаючих достатньо.

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