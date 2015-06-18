Бойовики намагатимуться заманити військових у новий "котел" поблизу Маріуполя - штаб АТО

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного. За його словами, можливим місцем удару для оточення сил АТО можуть стати населені пункти Гранітне, Чермалик і Волноваха.

"Сепаратистам немає ніякого сенсу оточувати наші сили в Широкиному, тому що вони не такі вже й значні", - сказав Чепурний.

При цьому він повідомив, що через постійні обстріли у Широкиному людей практично не залишилося. Крім того, прес-офіцер зазначив, що терористи стріляють не тільки із стрілецької зброї, але і з важких систем озброєння, ствольної артилерії великого калібру і мінометів. Сили АТО ведуть вогонь у відповідь.

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"Українські війська відкривають вогонь у відповідь, але не кожен раз, дотримуючись певної паузи, надаючи можливість представникам місії ОБСЄ зафіксувати порушення Мінських угод з боку сепаратистів", - зазначив Чепурний.

Також він додав, що вогонь з боку військових ведеться із стрілецької зброї і з 82-міліметрових мінометів - озброєння, яке не заборонено Мінськими домовленостями.