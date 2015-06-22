Очільник Донеччини розпорядився відновити подачу води і газу в Красногорівці та Мар'їнці

Про це він заявив 22 червня під час апаратної наради, повідомляє прес-служба ОДА.

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«Основну увагу очільник області приділив питанням відновлення забезпечення районів, які найбільше постраждали під час останньої активізації бойових дій. Реагуючи на скарги мешканців с. Піски на невмотивоване підвищення цін на продукти першої необхідності, Жебрівський доручив терміново перевірити процедуру ціноутворення у прифронтовій зоні», - зазначається у повідомленні.

Також керівник ОДА доручив до кінця тижня навести лад у виплаті компенсацій постраждалим мешканцям області та підготувати план щодо відновлення зруйнованих соціальних об'єктів у постраждалих районах.