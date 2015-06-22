Сьогодні бойовики 40 разів обстріляли українських військових і мирних жителів – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що після того, як вночі терористи з "Градів" обстріляли Нижнє, вони продовжили завдавати вогневих ударів по інших населених пунктах Луганської області. Кілька разів з 82-мм і заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів бойовики стріляли по Золотому і Новотошківському. Крім того, було обстріляно з гранатометів Кримське.

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Поблизу Донецька бойовики накривали щільним вогнем з артилерії заборонених калібрів і озброєння, танків Піски, Опитне і Водяне. Біля Мар’їнки позиції українських військових обстрілював снайпер, ворожі гранатомети і міномети.

Крім того, біля Артемівська під вогонь потужних артилерійських систем калібру 152 мм і 120-мм мінометів потрапили Луганське, двічі Лозове. Під Новозванівкою з тимчасово окупованих територій прилітали і руйнували будинки мирних жителів артилерійські снаряди калібру 122 мм, йдеться у повідомленні. Також будинки мирних жителів Опитного бойовики обстріляли з танка.