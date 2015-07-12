"Правий сектор" вийшов із зони АТО – комбат 5-го батальйону

Про це Громадському повідомив командир п’ятого окремого батальйону «ПС» «Чорний».

Читайте такожПрихильники "Правого сектору" й "Опозиційний блок" вимагають дострокових виборівЗа його словами, позиції вони залишили за наказом голови «ПС» Дмитра Яроша. Одночасно, причини такого наказу бійцям не повідомили.

В той же час, журналіст Тетяна Даниленко на своїй сторінці в Twitter посилаючись на речника ДУК зазначає, що із зони АТО вийшов один батальйон під керівництвом Чорного.

"Із зони АТО вийшов один батальйон під керівництвом Чорного, хочуть підтримати протестувальників, - речник ДУК на 5 каналі", - йдеться в повідомленні.