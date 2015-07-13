У гуртожитках ДоНУ оселилися близько 2 тисяч бойовиків "ДНР" - Аброськін

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, «в Донецьку, в чотирьох корпусах (№№ 1,2,3,4) гуртожитків ДоНУ на вулиці Рози Люксембург оселилися і в даний момент дислокуються найманці, які воюють на боці «ДНР», у кількості близько двох тисяч осіб. Біля гуртожитків викопані окопи і поставлені кулеметні точки. На підходах до корпусів організовані чотири блокпости».

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Про це, за словами Аброськіна, повідомили на «гарячу» лінію міліції Донецької області жителі Донецька - патріоти України.

Очередные "солдаты удачи" прибыли в Донецк. Жители Донецка - патриоты Украины сообщили на горячую линию милиции Донецк... Posted by Vyacheslav Abroskin on Sunday, July 12, 2015

Як повідомляв УНІАН, раніше співробітники МВС встановили особу 30 бойовиків угрупування "Сомалі", яке орудує на окупованій частині Донецької області.