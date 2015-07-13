МВС: бійці 7-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор" увійдуть до складу "Азова"

Як повідомляє прес-служба МВС, про це сьогодні повідомив командир підрозділу Руслан Качмала. Разом з комбатом до лав Національної гвардії України переходять 40 бійців. П'ятеро бійців батальйону залишаються в "Правому секторі".

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За словами командира батальйону, рішення про необхідність перейти в Нацгвардію було прийнято давно. Зараз запускається процес легального оформлення бійців до складу Нацгвардії.

"Мотив простий, скільки часу воюємо, а "Правий сектор" став більш корумпованим і вийшов за рамки закону. Тому ми вирішили всім колишнім підрозділом з "Правого сектора" виходити. Я давно вийшов з Правого сектора, але не оголошував про це. Зараз будемо входити до складу офіційних структур. Знаходимося на тих же позиціях, де й були", - прокоментував Руслан Качмала.

За його словами, на даний момент до складу полку "Азов" перейдуть 40 бійців з "Правого сектора". Зараз вони написали офіційні заяви.