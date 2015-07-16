За добу на Донбасі поранено 11 українських військових

Минулої доби на Донбасі отримали поранення 11 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, 11 наших бійців отримали поранення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в зоні проведення антитерористичної операції загинули 8 українських військовослужбовців, 16 отримали поранення.