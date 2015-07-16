За добу на Донбасі поранено 11 українських військових
13:06, 16 липня 2015Війна
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Минулої доби на Донбасі отримали поранення 11 військовослужбовців Збройних сил України.
REUTERS
Минулої доби на Донбасі отримали поранення 11 військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, 11 наших бійців отримали поранення", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в зоні проведення антитерористичної операції загинули 8 українських військовослужбовців, 16 отримали поранення.
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