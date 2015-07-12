Двоє військових поранені під час обстрілу бойовиками колони ЗСУ в Луганській області

Бойовики в Станично-Луганському районі обстріляли колону Збройних сил України (ЗСУ), в результаті чого двоє військових отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС у Луганській області, вчора бойовики з артилерії, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали підконтрольну Україні територію Луганської області. Читайте такожСитуація на сході України знову загострюєтьсяЗокрема, в 15.15 бойовики в Станично-Луганському районі з РПГ обстріляли колону ВСУ. В результаті обстрілу поранення отримали двоє військовослужбовців та пошкоджено автомобіль "Урал-4220".

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