Місія ОБСЄ зафіксувала 120 вибухів у районі Донецького аеропорту

Як йдеться у звіті місії за 29 липня, опублікованому сьогодні, ситуація довкола Донецького аеропорту була напруженою.

Інструктори ОБСЄ, "з 8.00 до 18.35, перебуваючи на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька, чули 120 вибухів, співставних із вхідним та вихідним мінометним вогнем, а також чергою вогню зі стрілецької зброї та крупнокаліберного міномету".

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За оцінкою спостерігачів, вибухи сталися з півночі, північного сходу, півдня, заходу та північного заходу на відстанях від 2 до 6 км від займаних місією позицій.

Водночас зазначається, що вдень обстріли та перестрілки були поодинокими, але стали більш інтенсивними ближче до вечора.