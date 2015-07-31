СБУ позбавила акредитації британську журналістку, що підбурювала бойовиків до обстрілів

Про це прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила у Facebook.

"СБУ позбавила акредитації британську журналістку Кітті Логан, яка підбурювала бойовиків терористичної організації «ЛНР» до обстрілів позицій українських військових", - зазначила прес-секретар.

Окрім того, вона повідомила, що СБУ перевіряє поширену на сторінці Логан у соціальних мережах інформацію щодо масштабної перестрілки між бойовиками та українськими військовими, яка зчинилася через її заклики до відкриття вогню.

#СБУ позбавила акредитації британську журналістку Кітті Логан, яка підбурювала бойовиків терористичної організації «ЛНР... Posted by Гітлянська Олена on 31 июля 2015 г.

Також розглядається питання щодо заборони їй в’їзду на територію України, додала прес-секретар.

Як повідомлялося, журналістка англійського телеканалу Sky News Кітті Логан під час підготовки сюжету на окупованому Донбасі запропонувала бойовикам самопроголошеної "ЛНР" постріляти по позиціях української армії «для гостроти сюжету».