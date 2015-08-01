За добу в зоні АТО загинули двоє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за добу в Луганській і Донецькій областях бойовики 109 разів порушили режим тиші.

Читайте такожВійськові обладнують оборонний рубіж на 268 опорних пунктах - Міноборони

Протягом ночі в зоні АТО ситуація залишалася напруженою. Противник збільшив кількість обстрілів позицій українських військ поблизу Донецька та на Артемівському напрямку. Після опівночі 1 серпня, вогнева активність противника із застосуванням практично усіх видів зброї продовжилась на Донецькому напрямку.