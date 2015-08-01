За добу в зоні АТО загинули двоє військових
13:08, 01 серпня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, ще 14 отримали поранення.
У зоні АТО продовжують гинути українські військові / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за добу в Луганській і Донецькій областях бойовики 109 разів порушили режим тиші.
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Протягом ночі в зоні АТО ситуація залишалася напруженою. Противник збільшив кількість обстрілів позицій українських військ поблизу Донецька та на Артемівському напрямку. Після опівночі 1 серпня, вогнева активність противника із застосуванням практично усіх видів зброї продовжилась на Донецькому напрямку.
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