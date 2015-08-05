У СБУ є докази присутності 3,5 тисяч військових РФ під час операції в Іловайську

Про це розповіли на спільному брифінгу в середу головний військовий прокурор Анатолій Матіос і начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

"Присутність 3.5 тисяч російських військових доведено документально", - сказав Остафійчук, передає Українська правда.

Читайте такожВійськова прокуратура оголосила нові дані втрат під Іловайськом: загиблих стало на 100 менше

За його словами, серед доказової бази - бойові та технічні документи, розвіддонесення, зведення бойових дій та інші.

"Окрім того, речовими доказами є техніка, яка була залишена російськими військовими на території нашої держави, в тому числі і під Іловайськом, на результати експертизи по якій ми очікуємо найближчим часом", - сказав Остафійчук.

У свою чергу Матіос нагадав, що в зв'язку з подіями в Іловайську йдеться про перекидання на територію України 3-х російських батальйонно-тактичних груп, 60 танків, 320 бойових машин та 60 гармат.

"З усіх усіх видів озброєнь були зняті тактичні ознаки ЗС РФ і нанесені розпізнавальні ознаки сил АТО", - розповів прокурор.

Він нагадав, що Генпрокуратура пред'явила підозру 10-м російським десантникам, які були затримані силами АТО під Іловайськом.

"З ними були проведені слідчі дії, вони дали зізнавчі свідчення, але після цього 29-го і 30-го серпня 2014 року вони були обміняні на українських військових бійців Нацгвардії та інших громадян. За цих 10 російських військовослужбовців Україна повернула 200 своїх громадян. Тому це було вірне рішення", зазначив Матіос.

Українська правда