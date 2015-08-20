СБУ цього року на Донбасі затримала понад 600 бойовиків - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко журналістам в Києві.

"Службою безпеки України знешкоджено понад 20 диверсійно-розвідувальних груп, припинено діяльність 18 агентурних мереж російських спецслужб. На стадії підготовки попереджено майже 20 терористичних актів. Лише поточного року на Донбасі виявлено, затримано та передано слідчим органам понад 600 членів і активних прибічників незаконних збройних формувань, які були заслані на нашу територію або завербовані серед місцевого населення", - сказав Порошенко.

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Також він додав, що впродовж першого півріччя з незаконного обігу вилучено понад 500 одиниць зброї, більш як 1 млн одиниць боєприпасів та 250 кг вибухівки.