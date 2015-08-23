Правоохоронці затримали коректувальницю, винну в обстрілі Сартани

Про це заявив глава ВЦА Донецької області Павло Жебрівський, передає місцевий сайт 0629.

За його словами, спочатку затримали чоловіка, який працював рятувальником, а потім жінку.

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"Про це ще не повідомляли, але у цій справі заарештовані дві людини", - наголосив губернатор.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок обстрілу було зруйновано близько 50 житлових будинків, загинуло 3 людей. З пораненнями до медиків звернулися 7 осіб.

Генштаб заявив, що обстріл Сартани був проведений з боку контрольованих російськими військовими і бойовиками селищ Саханка — Комінтернове.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зазначає, що обстріл селища відбувся із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями артилерії, яка повинна була бути відведеною на певні відстані від лінії розмежування.