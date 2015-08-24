Колишня дружина Гіркіна розповіла, як він розбагатів у ході війни на Донбасі

Про це повідомляє ТСН.

Колишня дружина відставного бойовика Віра Гіркіна розповіла, що його щедро нагородили за захоплення Слов'янська, тепер же він збагачується за допомогою створеного ним громадського руху "Новоросія".

"Він зірвав куш на цій війні, і рух "Новоросія" його головний проект. Плюс за кампанію в Слов'янську Ігоря винагородили дуже щедро. Не знаю, взяв він їх чи ні, але мова могла йти про 15 мільйонів рублів. В цілому фонд, наскільки мені відомо, працює успішно, але кошти йдуть і наліво. Хоча сам Ігор кришталево чесний, ліві розтрати все одно неминучі, навколо тебе усі в'ються, хочуть урвати шматок", - розповіла Віра Гіркіна "Новій газеті".

За короткий час рух відставного ватажка бойовиків став найбільш відомим і заможним і при цьому незалежним від Кремля фондом підтримки Донбасу. Через нього налагоджено збір коштів і гуманітарної допомоги для окупованих регіонів на сході України. Віра Гіркіна говорить, що рух розпоряджається сьогодні мільйонами рублів.

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За її словами, частина гуманітарної допомоги осідає на кордоні Росії і Донецької області і далі йде вже товаром.

"Люди вивертають кишені, щоб допомогти Донбасу. А в підсумку на гуманітарці роблять комерцію. Для Ігора матеріальні блага ніколи не були важливі, він не був жадібним і не любив крадіжки. Але зараз він на це закриває очі. Мені це незрозуміло", - розповіла Віра Гіркіна.

Сама колишня дружина "головкому Новоросії" з двома дітьми живе в Ростовській області неподалік від Міллерового. За її словами, вони вирушила туди за наполяганням екс-чоловіка.

"Нас відправили сюди з початком війни, Гіркін наказав сидіти і не рипатися, так він турбувався нібито за нашу безпеку. Але проблема полягає в тому, що Ігор, ставши багатим, фактично кинув нас. Неможливо сидіти і не рипатися, коли ти з мінімумом засобів і двома дітьми, один з яких хворіє. Я в курсі його справ, спілкуюся з нашими спільними друзями. Хотіла нещодавно зв'язатися і з його колишнім начальником Малофєєвим, але Костянтин передав, що не хоче ні з ким із близьких Гіркіна більше знатися", - скаржиться Віра Гіркіна.

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Прес-секретар екс-ватажка бойовиків Анастасія Михайлівська заявила, що інформація про 15 мільйонів є брехнею, як і те, що Віра Гіркіна живе в Ростовській області.

"Віра живе за місцем прописки у своїй квартирі в Хімках. Краще скажіть, навіщо ви це пишете? Адже вас вже в Донецьку били, а знаєте, скільки зараз в Москві всяких ополченців неадекватних ходить?", - багатозначно заявила прес-секретар Ігоря Гіркіна.