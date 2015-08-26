Екс-депутат про Іловайську трагедію: Муженко та Назаров отримали гарантії недоторканності

Проблеми в організації захисту держави, в тому числі й виникнення Іловайської трагедії, існують через невиконання владою закону "Про оборону України".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив колишній народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (у парламенті VII cкликання) з розслідування Іловайської трагедії Андрій Сенченко.

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"Через невиконання закону "Про оборону" були і залишаються фундаментальні проблеми в організації оборони країни. Цей закон передбачає 6 ознак агресії, а ст. 1 закону каже, що коли хоча б одна ознака існує, - необхідно вводити воєнний стан. У нас нині є 5 таких ознак. Тобто, є всі підстави для воєнного стану", - зазначив Сенченко.

Він додав, що до сьогодні жоден із високопосадовців не визнав свою провину за Іловайську трагедію, не взяв на себе відповідальність за невдалий вихід військ з оточення.

За словами Сенченка, керівництво Збройних сил ігнорує виклики на допити до слідчих військової прокуратури.

"Слідчі прокуратури мені казали, що Муженко (начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Віктор Муженко), Назаров (генерал Віктор Назаров) та інші просто ігнорують виклики на допит. Така їхня поведінка зумовлена тим, що вони отримали гарантії недоторканності", - заявив Сенченко.

Також він зауважив, що досі тривають маніпуляції з кількістю погиблих під час виходу з Іловайського котла.

"Найчастіше називають цифру втрат лише при виході з котла. Але у розумінні нашої ТСК втрати під час цих подій - це не лише вихід з котла, їх слід обраховувати від 23 липня по 24 серпня в секторі "Д", коли сектор було ліквідовано. Події від 23 липня зумовили оточення наших військ 24 серпня: задумка Генштабу була - закрити кордон, але не вистачило сил. І тоді виникає питання: який сенс було впродовж місяця тримати наших військових на 140-му км кордону, коли в Ізвариному була незахищена ділянка?", - заявив Сенченко.

Він додав, що, враховуючи вищесказане, опосередковано можна визначити кількість загиблих - до тисячі осіб.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

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Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 поранено, 128 взято в полон та 158 зниклих безвісти.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис осіб,

14 серпня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що для розслідування Іловайської трагедії та встановлення винних потрібно ще декілька місяців, щоб отримати загальну оцінку театру бойових дій періоду за червень - початок вересня 2014 року.