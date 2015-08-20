Матіос оприлюднив список військових та міліціонерів, загиблих під час Іловайської трагедії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

«На днях настануть скорботні дні, знову проллються щоденні сльози матерів і рідних за своїми дітьми, батьками і братами, адже ці справжні Герої загинули під Іловайськом за Україну. Еліта і дух нашої нації, земля вам пухом і вічная пам'ять у наших серцях. Ще 156 цих Героїв невпізнані (медики зберегли ДНК), 158 - вважаються зниклими безвісти (список зниклих безвісти з огляду на можливе їхнє перебування в заручниках бойовиків не друкуємо). Сухі цифри слідства, море людських сліз, вічне горе Батьківщини», - наголосив Матіос.

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Із повним списком загиблих під час трагічних подій під Іловайськом можна ознайомитися тут.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.