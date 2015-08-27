Бойовики вночі почали обстріл Попасної

02:31, 27 серпня 2015
Війна
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Бойовики в ніч на четвер, 27 серпня, почали обстріл Попасної на Луганщині.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook місцевий активіст Сергій Шахов.

За його словами, обстріл ведеться із Стаханова з боку терикону шахти Чеснокова, Стаханівського ставка і Феросплавного заводу.

Шахов зазначає, що більшість людей сховалися від обстрілів у підвалах.

Снова стрельба! Террористы-казаки решили порезвиться. В Стаханове со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского ...

Posted by Сергій Шахов on Wednesday, August 26, 2015

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