Бойовики вночі почали обстріл Попасної

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook місцевий активіст Сергій Шахов.

За його словами, обстріл ведеться із Стаханова з боку терикону шахти Чеснокова, Стаханівського ставка і Феросплавного заводу.

Шахов зазначає, що більшість людей сховалися від обстрілів у підвалах.

Снова стрельба! Террористы-казаки решили порезвиться. В Стаханове со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского ... Posted by Сергій Шахов on Wednesday, August 26, 2015

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