Солдат ЗСУ зняв на відео майже пряме влучання міни у свій окоп

В мережі з'явилося відео, зняте українським військовим, під час останніх обстрілів на Сході. Ворожий снаряд приземлився поруч із місцем укриття солдата. Вибухова хвиля накрила окоп, однак, на щастя, бієць не отримав жодних пошкоджень.