Солдат ЗСУ зняв на відео майже пряме влучання міни у свій окоп
18:05, 27 серпня 2015Війна
21337 0
З'явилося відео, зняте українським солдатом, поруч з яким розривається снаряд.
Український солдат зняв відео вибуху снаряду / Скриншот видео
В мережі з'явилося відео, зняте українським військовим, під час останніх обстрілів на Сході. Ворожий снаряд приземлився поруч із місцем укриття солдата. Вибухова хвиля накрила окоп, однак, на щастя, бієць не отримав жодних пошкоджень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter