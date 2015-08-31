Трибунал по катастрофі MH17 може бути створений шляхом угоди між 5 країнами - Клімкін
Україна і ООН знайшли компроміс, щоб обійти вето Росії по трибуналу через збитий на Донбасі Малазійський Боїнг MH17.
Про це в ефірі телеканалу Інтер розповів глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін, передають Подробности.
"У нас є можливість створити трибунал шляхом угоди між 5 країнами і у нас є ідеї. Я думаю, що це буде дієвий механізм. Ми зможемо використовувати можливості національної юрисдикції. Це буде новий прецедент. Ми будемо шукати нові методи, щоб притягнути винних до відповідальності, можемо поєднати кілька варіантів", - заявив Клімкін.
За словами глави МЗС, Росію можуть найближчим часом позбавити права вето в раді ООН і Україна буде цьому сприяти.
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"Продовжують тиснути на Росію, її вже викинули з вищої ліги, хоча пропаганда Росії фантазує на тему величі країни", - зазначив Клімкін.
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, міжнародний трибунал з розслідування катастрофи малазійського Боїнга буде створений або на засіданні Генасамблеї ООН, або шляхом підписання міждержавного договору.