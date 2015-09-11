У ДПС підтверджують зникнення українського прикордонника у Криму

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Андрій Демченко.

"Вчора близько 18-ї години під час проведення інженерних робіт з облаштування контрольного пункту "Чаплинка" один з військовослужбовців Держприкордонслужби, який був призваний по мобілізації, самовільно залишив місце виконання робіт, перетнув адміністративну межу і зник на тимчасово окупованій території Криму", - зазначив Демченко.

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Він додав, що про це було поінформовано військову прокуратуру Херсонського гарнізону, проводиться службове розслідування і встановлюються обставини події.