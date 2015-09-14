У секторі "М" перемир'я використовують для розмінування околиць
Військові продовжили обстеження місця виявлення комбінованого мінного поля під Маріуполем.
Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Ігор Бірюков, повідомляє 0629.
Він зазначив, що на лінії розмежування бойових сутичок і провокаційних дій останнім часом не спостерігалося. Наразі підрозділи ЗСУ зайняті підвищенням обороноздатності.
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Крім того, наразі триває обстеження району виявлення комбінованого мінного поля в околицях Гнутового, де поряд з протитанковими були закладені протипіхотні міни, що заборонені міжнародними конвенціями.
Раніше УНІАН повідомляв, що військові Збройних Сил України запобігли трагедії поблизу села Гнутове у Маріупольському районі, знешкодивши велике мінне поле.