Тристороння контактна група проведе відеоконференцію з бойовиками - прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У п'ятницю, 25 вересня, відбудеться відеоконференція учасників Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей. На порядку денному - весь спектр Мінських угод, зокрема, питання безпеки - припинення ведення вогню", - повідомила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, підгрупа з політичних питань продовжить роботу завтра.