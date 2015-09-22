Тристороння контактна група проведе відеоконференцію з бойовиками - прес-секретар Кучми
23:07, 22 вересня 2015Війна
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Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 25 вересня проведе відеоконференецію з представниками бойовиків по всіх аспектах Мінських угод.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"У п'ятницю, 25 вересня, відбудеться відеоконференція учасників Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей. На порядку денному - весь спектр Мінських угод, зокрема, питання безпеки - припинення ведення вогню", - повідомила вона.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, підгрупа з політичних питань продовжить роботу завтра.
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