Бойовики "ЛНР" назвали дату відведення озброєнь від лінії зіткнення

Про це повідомив "заступник начальника штабу Корпусу Народної міліції полковник ЛНР" Ігор Ященко, передає один із сайтів бойовиків.

"Народна міліція "ЛНР" почне завтра, 3 жовтня, відведення озброєнь о 10.00", - сказав він.

При цьому Ященко зазначив, що завтра будуть відводитися і танки.

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Крім того, стало відомо, що відведення техніки "ЛНР" розпочнеться з 3 жовтня і відбудеться в два етапи – з 3 по 17 жовтня і з 18 жовтня по 10 листопада.

Також бойовики "ЛНР" уточнили, що, згідно з документом, техніка буде відведена на відстань 15 км від лінії зіткнення, при цьому "ЛНР" відводить від лінії зіткнення, яка була на 19 вересня 2014 року, українська сторона відводить від лінії зіткнення, яка є наразі".

Раніше УНІАН повідомляв, що представник так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький на переговорах у Мінську підписав угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі.