Головний військовий прокурор назвав кількість дезертирів за час АТО

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, "з цих 16 тисяч дезертирів міліція знайшла 344 особи".

На думку Матіос, Україна не була готова до війни.

"Я вже говорив, що росіяни ретельно спланували її. Вони прорахували все, починаючи від кількості свого особового складу і закінчуючи технікою, яку могли палити сотнями, тому що у них на складах накопичилася величезна кількість застарілого озброєння. Їх розвідка рахувала все, що у нас є", - сказав він.

Матіос вважає, що єдиним фактором, якого росіяни не врахували, були волонтери, які на той момент забезпечували державу на 60-70%".

"Вишколеної, злагодженої армії у нас не було. Були героїчні вчинки українців. Те, що ми вистояли в таких умовах, я взагалі вважаю Божим провидінням", - зазначив військовий прокурор.

Нагадаємо, статус учасника АТО отримали майже 125 тисяч осіб.