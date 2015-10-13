За тиждень сапери знешкодили сотні вибухонебезпечних предметів на Донецькому напрямку (фоторепортаж)

Як йдеться у повідомленні, за останній тиждень сапери ЗСУ знайшли чималу кількість мін, снарядів та пострілів різного калібру, які вони знищили на одному з полігонів.

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Так, в рамках зазначеної роботи група розмінування двох окремих механізованих бригад виявила 406 мін калібру 82 мм, 120 пострілів калібру 23 мм, 65 пострілів калібру 30 мм, один РПГ-22, а також 9 артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Загалом було знищено понад 600 вибухонебезпечних предметів.