В зоні АТО бойовик розстріляв колег і дезертирував - розвідка Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Спостерігається зниження рівня військової дисципліни та морально-психологічного стану особового складу окупаційної угруповання російських військ на Сході України. Зокрема, поширюються випадки застосування зброї при вирішенні конфліктних ситуацій. 26 жовтня військовослужбовець 16 "батальйону територіальної оборони" 2 армійського корпусу бойовиків Кравчук Андрій Володимирович розстріляв колег і із зброєю (пістолет ТТ, АК-74 з підствольним гранатометом) залишив розташування підрозділу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Пісок і Опитного. У Генштабі підтвердили загибельодного українського бійця.