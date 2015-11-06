Місія ОБСЄ заявляє, що бойовики "ЛНР" блокують їм доступ до окупованої ділянки кордону

Про це йдеться у звіті місії за 5 листопада, опублікованому сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія спостерігала вибухи та постріли зі своїх позицій на донецькому залізничному вокзалі", - йдеться у повідомленні.

Водночас сказано, що знову "члени "ЛНР" завадили СММ у доступі до ділянок кордону, які непідконтрольні уряду України у Луганській області, що є порушенням одночасно мандату місії та додатку до Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей".

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Інструктори ОБСЄ заявляють, що перебуваючи в 6 км на північний захід від Донецька, вони чули 18 вибухів, а також перестрілку із застосуванням стрілецької зброї та крупно каліберного кулемету на відстані 3-5 км на північ, захід та північний захід.

Також, спостерігачі повідомили, що за межами пов'язаних з відведенням озброєння місць від лінії розмежування, вони помітили 20 основних бойових танків неподалік тренувального полігону у підконтрольному "ЛНР" селі Круглику (31 км на південний захід від Луганська), дев'ять 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" неподалік тренувального полігону в районі села Успенка (23 км на південний захід від Луганська). Також, в районі підконтрольної уряду України Костянтинівки (60 км на північ від Донецька), місія помітила чотири 152-мм гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б".