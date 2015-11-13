Біля Мар'їнки авто наїхало на міну: загинули батько та син (фото)
12:41, 13 листопада 2015Війна
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Неподалік лінії розмежування у зоні АТО автомобіль наїхав на міну.
Біля Мар'їнки авто наїхало на міну / Національна поліція
Про це повідомляє прес-служба Мар’їнського відділення Волноваського відділу ГУ Нацполіції в Донецькій області.
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"Батько та син, мешканці м. Мар’їнки, рухаючись на автомобілі "Ланос" у районі лінії розмежування з тимчасово окупованою територією, натрапили на міну. В результаті вибуху чоловіки, 29 та приблизно 60 років, загинули на місті", - йдеться в повідомленні.
Біля Мар'їнки авто наїхало на міну / Національна поліція
Подія сталася близько 9 ранку. Обставини з’ясовуються.
Раніше сьогодні Олександр Турчинов повідомив, що в зоні АТО загинув один український військовий, ще троє поранені.
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