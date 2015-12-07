Бойовики значно посилили обстріли позицій сил АТО на трьох напрямках, використовують 82-мм міномети

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, бойовики, використовуючи 82-мм міномети, вели неприцільні обстріли у напрямку Новгородського, Верхньоторецького, Красногорівки та Жовтого.

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Окрім того, як зазначається, з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку, Опитне, Верхньоторецьке, Красногорівку, Мар’їнку та Піски. На Артемівському – Зайцеве, Ленінське, Майорськ, Золоте та Луганське.

На Луганському напрямку найманці здійснили 5 обстрілів безпосередньо по позиціях сил АТО. Використовуючи 82-мм міномети, злочинці гатили по Сокольниках. А на Донецькому напрямку із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляли по Мар’їнці, Верхньоторецькому, Новгородському та Пісках.

Загалом за цей період було здійснено 51 обстріл.