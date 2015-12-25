Ватажок бойовиків "ЛНР" засумнівався у "геройстві" Гіві та Мотороли

Лідер терористичного угрупування "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що популярність бойовиків "ДНР" – результат піару і роботи журналістів. Про це він сказав в інтерв'ю британському журналістові Грему Філіпсу, який не приховує своєї симпатії до "республік". Лідера угруповання цитує "Острів"

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Плотницький засумнівався у "геройстві" бойовиків "ДНР" Гіві та Мотороли, назвавши їх "іміджевим піаром, які створили журналісти". Він стверджує, що в "ЛНР" "є "більш гідні герої", але "про них нічого не відомо".

Також Плотницький прокоментував резонансне вбивство "польового командира козаків" Павла Дрьомова: "Ви впевнені, що ДНР не вбивають командирів? Можливо ви про них нічого не знаєте".

Як повідомлялося, за даними МВС України, 11 грудня польовий командир терористів "козачий отаман" Дрьомов загинув в результаті підриву його автомобіля на трасі між Первомайськом і Стахановим у Луганській області.