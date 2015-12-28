Біля Зайцевого виявили одягнених під військових ЗСУ бойовиків, що обстрілювали житлові квартали

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, сьогодні, 28 грудня, в районі селища Зайцеве, що північніше тимчасово окупованої Горлівки, було виявлено групу бойовиків одного з проросійських незаконних збройних формувань, які одягнуті у камуфльований одяг, на зразок польових костюмів військовослужбовців ЗС України, та ведуть хаотичну стрільбу зі стрілецької зброї, зокрема по об’єктах житлової інфраструктури цього населеного пункту.

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"Таким чином, злочинці, на замовлення своїх кураторів з Російської Федерації, вчергове намагаються ввести в оману місцевих мешканців, звинуватити наших воїнів у порушеннях домовленостей про дотримання режиму «повної тиші» та зухвало дискредитувати сили АТО. До слова, це вже не перший подібний випадок", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, в свою чергу, українські воїни впродовж сьогоднішнього дня жодного разу не відкривали вогонь, всі наші підрозділи суворо дотримуються умов припинення вогню. Хоча з початку доби бандити терористичної організації "ДНР", неприцільно обстрілявши наші позиції, вже вісім разів намагались примусити сили АТО застосувати зброю у відповідь.