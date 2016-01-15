Біля блокпосту бойовиків "ДНР" у Комінтерновому ОБСЄ помітила 15 протитанкових мін

Як йдеться у звіті місії за 14 січня, опублікованому сьогодні, представники ОБСЄ продовжують спостерігати за ситуацією з безпекою у Комінтерновому.

"На блокпості «ДНР» з південно-західного боку Комінтернового місія побачила 15 протитанкових мін, захищених бетонними блоками з правої сторони дороги", - йдеться у повідомленні.

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Спостерігачі інформують, що під час попередніх відвідувань зазначеного блокпосту не бачили там протитанкових мін.

Також місія повідомляє, що на контрольованій урядом України території поблизу селища було помічено зенітну самохідну установку ЗСУ-23-4 та дві військові вантажівки.