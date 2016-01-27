Розвідка заявила, що бойовики стали інтенсивніше "поливати" вогнем позиції сил АТО

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Протягом доби здійснено 66 обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і танків, з них: 26 - Луганське, Зайцево, Майорск, Новгородське, Троїцьке (Слов'янський напрямок), 37 - Авдіївка, шахта Бутівка, Опитне, Піски, Мар'їнка (Донецький напрямок) і 3 - Гнутово, Водяне (Маріупольський напрям) ", - зазначили у відомстві.

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Також сказано, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною.

Крім того, українська розвідка вкотре поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ про розміщення бойовиками на Донбасі танків, артилерійських гармат, мінометів і реактивних систем залпового вогню "Град".