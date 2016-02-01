"Деескалація" конфлікту на Донбасі: бойовики накривають позиції сил АТО із "відведеної" зброї

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що за минулу добу бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

"Наші укріплення в районі Красногорівки та Зайцевого противник протягом доби обстрілював зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 та 120-мм. В районі Майорська бойовики застосували міномети та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, позиції українських воїнів у Новгородському зазнали ворожого обстрілу з БМП та гранатометів різних систем.

Також напруженою залишається обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї були обстріляні опорні пункти українських військових в Авдіївці, Пісках, Опитному, Мар’їнці та на шахті Бутівка.

На Маріупольському напрямку мінометного обстрілу зазнали українські позиції в районі Старогнатівки.