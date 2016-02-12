В зоні АТО розпочали роботу мобільні групи з перевірки умов служби і побуту військових
В зоні АТО розпочали роботу мобільні робочі групи Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил, які перевіряють умови несення служби і побуту військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила прес-секретар Міноборони Вікторія Кушнір.
«На цьому тижні в районі проведення Антитерористичної операції розпочали роботу мобільні робочі групи Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України щодо розгляду проблемних питань військових частин та підрозділів. До складу груп входять фахівці з фінансових, кадрових та правових питань», - зазначила вона.
Читайте такожСитуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики обстріляли військових понад 50 разів
«Учасники груп перевіряють умови несення служби і побуту військовослужбовців, надають їм термінову допомогу з питань, що стосуються фінансування, отримання статусу учасника бойових дій, матеріального забезпечення, а також роз'яснюють правові питання», - додала Кушнір.
За результатами роботи керівники мобільних робочих груп особисто доповідають міністру оборони України про рішення проблем, що хвилюють військових.
За її словами, на цьому тижні в районі проведення АТО працювала мобільна робоча група на чолі із заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігорем Долговим.
Читайте такожПорошенко: левова частина демобілізованих має бути заміщена контрактниками