У розвідці назвали причину активізації бойовиків на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив на брифінгу в Києві.

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"Керівництво окупованих районів так званих "ДНР" та "ЛНР" не може дати відповідь, на запитання, чому в умовах, коли є домовленість про припинення вогню, економічна, соціальна ситуація продовжує погіршуватись", - заявив він.

"Саме в цих умовах дуже часто бойовики, російські окупаційні війська ідуть на те, щоб активізувати бойові дії та відволікти увагу місцевого населення від тих проблем та негараздів, які є на окупованих територіях", - додав Скібіцький.

Як повідомлялось раніше, окупаційна влада на Донбасі розпочала активну підготовку до проведення так званих місцевих виборів в "ДНР/ЛНР".