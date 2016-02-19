У Росії знову згадали про "народ Донбасу" і відмовилися говорити про повернення контролю над кордоном

Як повідомили УНІАН у МЗС Росії, про це він заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні та необхідності виконання Мінських домовленостей у Відні.

"Мінський "Комплекс заходів" - це основа мирного процесу через прямий діалог сторін українського конфлікту. Він задає рамки сталого врегулювання кризи, визначає принципи збереження Донецької та Луганської областей у складі України з конституційними і законодавчими гарантіями забезпечення прав народу Донбасу. Спроби дискредитувати "Комплекс заходів", зруйнувати або змінити переговорний формат і наглядовий механізм призведуть до подальшої дестабілізації ситуації, яка не відповідає інтересам ні народу України, ні її сусідів", - сказав Лукашевич.

При цьому він заявив, що "перш ніж говорити про повернення українській владі контролю над кордоном, необхідно завершити всі передбачені в Мінську політичні перетворення".

Він запропонував українській стороні не нагнітати істерію навколо доступу Спостережної моніторингової місії ОБСЄ до кордону.

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На його думку, спостерігачі їздять туди регулярно. 12 лютого вони відвідали КПП «Червонопартизанськ» Луганської області, 14 лютого - «Маринівку» і «Успенку» на території під контролем збройних формувань окремих районів Донецької області України.

"Нічого незвичайного на кордоні місія жодного разу не помічала", - сказав він.

У той же час, Лукашевич зазначив, що за сприяння представника ОБСЄ в рамках підгрупи Контактної групи робота над узгодженням модальностей місцевих виборів триває.

"Питання в тому, чи зможе Верховна Рада України надати силу закону цим домовленостям, якщо вони все-таки будуть вироблені. Судячи з розкладу сил в українському парламенті, виникають великі сумніви", - вважає постпред РФ.