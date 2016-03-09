Протягом дня бойовики з гранатометів обстріляли ряд укріплень сил АТО

Про це повідомив прес-центр штабу АТО в Facebook. «На Донецькому напрямку ворог 19 разів обстріляв наші укріплення неподалік Авдіївки, Опитного, Красногорівки, Новгородського, Троїцького, Луганського, Майорська, Зайцевого та Миронівського з гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів», - йдеться у зведенні станом на 18 годину.

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Зазначається, що на Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по опорних пунктах ЗСУ поблизу Водяного та Гнутового.

«Неприцільний вогонь з міномету калібру 120 мм російські найманці вели по позиціях сил АТО в районі Луганського, а з кулеметів та гранатометів - поблизу Невельського та Авдіївки», – додали в штабі.