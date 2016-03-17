У Клімкіна заявили про загострення ситуації на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речник МЗС України Мар'яна Беца.

“Ми глибоко занепокоєнні триваючим загостренням безпекової ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, спричинених збільшенням кількості збройних провокацій проти підрозділів Збройних сил України з боку незаконних збройних формувань за підтримки Росії”, - сказала Беца.

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За її словами, починаючи з 5 березня, Росія і підтримані нею бойовики значно активізували обстріли. “Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей, підписантом яких вона є”, - сказала Беца.

За її словами, зафіксовані факти свідчать, що Росія блокує прогрес за кожним пунктом домовленостей, продовжуються обстріли, не відводиться бойовиками важке озброєння, попри домовленості, місія ОБСЄ так і не отримала повного безперешкодного доступу до всієї непідконтрольної Україні території Донбасу.

Крім того, бойовики так і не надали достатньо гарантій безпеки персоналу ОБСЄ, зафіксовані численні випадки погроз і залякувань на адресу спостерігачів СММ.

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Крім того, не досягнуто прогресу у забезпеченні доступу місії ОБСЄ до державного кордону. “Регулярні російські війська продовжують перебувати на території України, порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Продовжується постачання амуніції, боєприпасів, техніки з території Російської Федерації, Росія і бойовики продовжують ігнорувати домовленості стосовно негайного звільнення та обміну всіх заручників та осіб, що незаконно утримуються за принципом всіх на всіх”, - наголосила Беца.