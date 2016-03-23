Терористи намагаються вибити сили АТО з-під Авдіївки, бій не припиняється з вечора
Вчора у промзоні під Авдіївкою почався серйозний бій.
Протягом останніх тижнів бойовики намагаються витиснути українських військових із промзони неподалік від Авдіївки. Про це розповів речник штабу АТО Сергій Жмурко, його цитує "Українська правда".
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Він пояснив, що бойовики з боку Ясинуватої вже протягом трьох тижнів намагаються пройти через промзону Авдіївки, яка знаходиться неподалік від ясинуватської розв'язки.
"Бойовики проводили артилерійський і мінометний обстріл, а потім диверсійні групи намагалися проникнути між нашими спостережними пунктами на підконтрольні нам території. Вчора в районі позиції "Зеніт" бойовики застосували потужну гармату 122 мм калібру з САУ", - розповів Жмурко.
"Вони намагаються вибити наші сили з промзони, щоб ми не могли контролювати ясинуватську розв'язку на той випадок, якщо вони висуватимуть техніку в нашому напрямку", - пояснив він.
Проте сили АТО мають вогневий контроль над цієї розв'язкою: "Позиції у нас пристріляні".
Жмурко також зазначив, що в тому районі сили АТО відкривають вогонь у відповідь. Він додав, що вдень в Авдіївці працює ОБСЄ, тому бойовики не стріляють. Атаки починаються, коли настають сутінки.
Проте тяжкі бої, що розпочалися тут учора близько 19:00, не припиняються. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"Вчора потужні обстріли наших позицій на цій ділянці фронту розпочалися близько 19 години. Ворог активно застосовував важке озброєння, зокрема міномети, танки та 122-мм гармати. Після потужної артпідготовки ворог пішов у атаку, яка тривала близько трьох годин. Наші воїни організовано зустріли вогнем окупантів і успішно відбили їх спроби просунутися вперед. Завдяки злагодженим діям та мужності українських захисників лінія фронту залишилася незмінною. І це при тому, що противник вів вогонь одразу з двох напрямків – південного (Спартак) та східного (Ясинувата)", - зазначив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, вночі за промзону Авдіївки йшов запеклий бій.