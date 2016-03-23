Терористи намагаються вибити сили АТО з-під Авдіївки, бій не припиняється з вечора

Протягом останніх тижнів бойовики намагаються витиснути українських військових із промзони неподалік від Авдіївки. Про це розповів речник штабу АТО Сергій Жмурко, його цитує "Українська правда".

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Він пояснив, що бойовики з боку Ясинуватої вже протягом трьох тижнів намагаються пройти через промзону Авдіївки, яка знаходиться неподалік від ясинуватської розв'язки.

"Бойовики проводили артилерійський і мінометний обстріл, а потім диверсійні групи намагалися проникнути між нашими спостережними пунктами на підконтрольні нам території. Вчора в районі позиції "Зеніт" бойовики застосували потужну гармату 122 мм калібру з САУ", - розповів Жмурко.

"Вони намагаються вибити наші сили з промзони, щоб ми не могли контролювати ясинуватську розв'язку на той випадок, якщо вони висуватимуть техніку в нашому напрямку", - пояснив він.

Проте сили АТО мають вогневий контроль над цієї розв'язкою: "Позиції у нас пристріляні".

Жмурко також зазначив, що в тому районі сили АТО відкривають вогонь у відповідь. Він додав, що вдень в Авдіївці працює ОБСЄ, тому бойовики не стріляють. Атаки починаються, коли настають сутінки.

Проте тяжкі бої, що розпочалися тут учора близько 19:00, не припиняються. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вчора потужні обстріли наших позицій на цій ділянці фронту розпочалися близько 19 години. Ворог активно застосовував важке озброєння, зокрема міномети, танки та 122-мм гармати. Після потужної артпідготовки ворог пішов у атаку, яка тривала близько трьох годин. Наші воїни організовано зустріли вогнем окупантів і успішно відбили їх спроби просунутися вперед. Завдяки злагодженим діям та мужності українських захисників лінія фронту залишилася незмінною. І це при тому, що противник вів вогонь одразу з двох напрямків – південного (Спартак) та східного (Ясинувата)", - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вночі за промзону Авдіївки йшов запеклий бій.