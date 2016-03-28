На Луганщині СБУ запобігла диверсії бойовиків: виявила вогнемет виробництва РФ у бойовому стані (фото)
17:22, 28 березня 2016Війна
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Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ запобігли диверсії бойовиків проти українських військових.
СБУ виявила піхотний вогнемет "Шмель" / Фото СБУ
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
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Зокрема, як йдеться у повідомленні, поблизу села Оріхове Попаснянського району на Луганщині правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет "Шмель" російського виробництва. Він був у бойовому стані та направлений у бік автотраси, якою систематично проїжджає військова техніка Збройних сил України, зазначили в СБУ.
sbu.gov.ua
sbu.gov.ua
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