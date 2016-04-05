Бойовики "ДНР" завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки

Про це у Facebook повідомив керівник Донецького обласного управління Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Він пише: «Авдіївка. 10.30. Бойовики бандформувань «ДНР» завдали артилерійського удару по житловому сектору. Район провулку Нахімова. Будинок 9 - часткове пошкодження».

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Він заявляє, що на місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. «Інформація щодо постраждалих уточнюється», - зазначив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО активність російсько-терористичних угрупувань різко зросла. Протягом минулої доби бойовики 61 раз порушували режим припинення вогню, що наполовину більше у порівнянні з добою раніше.