В окупованому Криму російські військові відпрацьовують умовне знищення кораблів НАТО - розвідка

14:24, 06 квітня 2016
Війна
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В окупованому Криму російські військовослужбовці відпрацьовують виявлення і умовне знищення кораблів країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Фото Министерства обороны РФ

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки.

"З 5 квітня на території Криму проводяться військові навчання підрозділів 15 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади (Севастополь) берегових військ ЧФ РФ. Під час навчань відпрацьовується розгортання рухомих берегових ракетних комплексів для виявлення і умовного знищення кораблів країн-членів НАТО, які знаходяться в західній частині акваторії Чорного моря (район пункту базування Варна ВМС Болгарії)", - йдеться в повідомленні.

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Українська розвідка також повідомляє, що в даний час в західній частині акваторії Чорного моря проводяться спільні заходи бойової підготовки НАТО типу PASSEX за участю кораблів ВМС Болгарії, Канади та Туреччини.

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