ЗМІ показали ключові відео захоплення сепаратистами адмінбудівель у Донецьку, Харкові та Луганську

Зібрано кілька ключових відео, в яких найбільш детально показується штурм будівель, передає ТСН.

Донецька ОДА

Все почалося з двохтисячного мітингу сепаратистів на центральній площі Леніна. Зі сцени, оточеній триколорами і георгіївськими прапорами, звучали антиукраїнські гасла і заклики до федералізації України. Ініціатива захоплення будівлі ОДА тоді була підтримана далеко не всіма. Але після закінчення мітингу більша частина людей все ж рушила колоною по вулиці Артема до Донецької обладміністрації.

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Штурм почався з нападу на кордон строковиків. Підійшовши до будівлі, найактивніші сепаратисти, переважно в масках, з криками "Росія!" почали нападати на молодих міліціонерів, вириваючи у них щити.

Незабаром строковикам довелося відступити і нападники прорвалися всередину ОДА. Тим часом інша група сепаратистів прорвалася у внутрішній двір, попередньо зламавши високий паркан з колючим дротом. При всьому цьому у вікно будівлі була кинута граната.

Після закінчення штурму сепаратисти зняли з будівлі прапор України, замінивши його на прапори Росії і так званої "ДНР". До входу в ОДА почали приносити шини для барикад, а з колонок зазвучав "Російський марш".

Харківська ОДА

Штурм Харківської обладміністрації почався ввечері, а скандальні події відбулися вже в ніч на 7 квітня. Проросійськи налаштовані активісти захопили будівлю не одразу: коли вони прорвалися всередину, то далі фойє пробратися не змогли – там їх чекав щільний кордон міліціонерів. Тим не менш, у вікнах на другому поверсі з'явилися російські прапори.

Під ранок 7 квітня навпроти будівлі зібралися прихильники Євромайдану. У той же час до ОДА продовжували підтягуватися люди з червоними прапорами і георгіївськими стрічками. Ближче до вечора, як зазначає місцеве видання Depo.ua, сепаратисти поспіхом проголосили так звану "Харківську Народну Республіку".

До цього часу загарбники перекрили вулицю Сумську покришками і почали кидати у вікна будівлі бруківку і коктейлі Молотова. На першому поверсі обладміністрації почалася пожежа.

Повністю взяти під контроль будівлю ОДА сепаратистам не вдалося – силовики провели спецоперацію по звільненню будівлі. За підсумками правоохоронці затримали 66 проросійських активістів. Згодом 34 "штурмовикам" суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а 19 були відпущені під домашній арешт. Тринадцяти невдалим загарбникам вдалося вийти з СІЗО під заставу – їх викупив екс-нардеп, а нині людина, що знаходиться в розшуку і який вважає за краще називати себе "спікером парламенту "Новоросії", - Олег Царьов.

Будівля СБУ в Луганську

Штурм будівлі СБУ в Луганську також почався з пікету проросійських сил. Коли пікетники приступили до захоплення, у вікна полетіли яйця, каміння, цегла і димові шашки. У підсумку загарбники повністю взяли будівлю під контроль і захопили кімнату з великим арсеналом зброї. В ході штурму постраждали військовослужбовець ВВ і одна з мітингувальниць.