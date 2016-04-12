За минулу добу в зоні АТО були поранені троє українських військових - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На жаль, вчора в Мар'їнці ворожий снайпер бандформування так званого "ДНР" важко поранив цивільну особу. Дорогою в лікарню чоловік помер. І за минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, проте троє наших бійців отримали поранення", - підкреслив Мотузяник.

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При цьому він зазначив, що за минулу добу контрольовані Росією бойовики випустили по українських позиціях більш 90 мін.

"Донецький напрямок: на ключових ділянках оборони Зайцево, Майорск, Авдіївка, а також на підступах до Донецького аеропорту, ворожі обстріли тривають практично цілодобово. Епізодично супротивник використовує міномети. По наших позиціях за добу було випущено понад 90 ворожих мін, а також застосовані БМП. Статистика свідчить, що переважна більшість цих обстрілів відбувається у другій половині дня. Водночас близько половини з них - у темний час доби, до і після заходу сонця", - підкреслив прес-секретар.

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За його словами, всього за останню добу на Донецькому напрямку зафіксовано 69 ворожих обстріли.

"На Маріупольському напрямку вчора було трохи спокійніше. Загалом за добу сталося дев'ять ворожих провокацій на різних ділянках, дві з яких проходили з застосуванням БМП. На Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші один раз неподалік від Станиці Луганської", - додав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, в минулу добу під Мар'їнкою українські військові знищили цілу ворожу позицію, витримавши 9-годинний бій.