У неділю в зоні АТО бойовики 28 разів відкривали вогонь по українських позиціях - штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Після опівночі вогневих ударів з мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, зазнали бійці Збройних сил України в районі Троїцького. Також вночі бойовики декілька разів обстріляли з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї наші райони оборони поблизу Опитного, Мар’їнки, Широкиного, Луганського та Троїцького. До ранку поблизу Станиці Луганської ворог 4 рази використовував стрілецьку зброю, а в напрямку Мар’їнки українською армією було викрито позиції снайперів», - поінформували у штабі.

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Крім того, близько 8.00 вогневі удари з мінометів калібру 82 мм незаконні збройні формування застосували один раз по українським воїнам в Авдіївці, а з 17.00 до 18.00 – двічі в Широкиному.

Водночас обстріли укріплень ЗСУ в районах Луганського, Зайцевого, Пісків, Гранітного та Опитного зі зброї меншого калібру продовжувались протягом усього дня. Поруч з прицільними обстрілами ворог застосовує тактику турбуючого вогню. Така практика спостерігалася на околицях Авдіївки, Опитного та Зайцевого, додали у прес-центрі.

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«Намагання противника вибити сили АТО із займаних позицій вкотре виявилися марними. Українська армія контролює ситуацію та готова до різних змін обстановки», - наголосили у штабі.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину 10 квітня 2016 року:Ситуація в зоні проведення АТО залишається с... Posted by Прес-центр штабу АТО on Sunday, April 10, 2016

Як повідомляв УНІАН, внаслідок бойових сутичок з силами АТО отримали поранення четверо російських військовослужбовців, що служать у складі терористичного угруповання "ДНР".